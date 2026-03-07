Ливан раскрыл число погибших в результате ударов Израиля

Число погибших в результате ударов армии Израиля в районе Наби-Шит на востоке Ливана возросло до 41. Об этом сообщает Минздрав республики, передает телеканал Al Hadath.

До этого сообщалось о 29 погибших в ходе операции Израиля. Утверждалось, что отряд израильских военных высадился в горной местности в окрестностях Наби-Шита с четырех вертолетов.

В ночь на 5 марта Израиль начал наносить удары по инфраструктуре организации шиитского движения «Хезболла» в Бейруте, столице Ливана. На фоне атаки израильская армия также призвала жителей Бейрута покинуть шиитские кварталы ливанской столицы Шиях и Харет-Хорейк.

До этого в Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что израильские военные за сутки нанесли удары более чем по 160 военным объектам шиитского движения на юге Ливана.

Ранее в Иране и Ливане зафиксировали более 10 нападений на объекты здравоохранения.