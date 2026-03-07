Трамп предупредил о новых ударах США по руководителям Ирана

Президент США Дональд Трамп заявил в соцсети Truth Social, что 7 марта американские военные нанесут удары по ранее нетронутым районам Ирана и чиновникам, которые прежде не рассматривались в качестве целей.

«Из-за нехорошего поведения Ирана всерьез рассматриваются вопросы полной ликвидации и неминуемой гибели районов и групп людей, которые до этого момента не рассматривались в качестве целей», — написал американский лидер.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

6 марта президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Ирана Масудом Пезешкианом, в ходе которого выразил соболезнования в связи со смертью Хаменеи.

Ранее Пезешкиан раскрыл, чего Иран ожидает от России на фоне атак США и Израиля.