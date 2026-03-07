В Подмосковье неизвестный подорвал банкомат

Взрыв произошел в отделении банка в Московской области. Об этом сообщил Telegram-канал 112.

Журналисты уточнили, что ЧП произошло в офисе на улице Вольной в поселке Путилково.

«Предварительно, неизвестный подорвал банкомат», — говорится в материале.

22 декабря прошлого года в Белгороде задержали мужчину после ложного заявления о взрыве в банке. Как писал Telegram-канал 112, местный житель пришел в филиал финансовой организации и оттуда позвонил в экстренные службы. Он заявил спасателям, что якобы имеет при себе взрывное устройство и намерен привести его в действие. Мужчина потребовал прислать сотрудников Федеральной службы безопасности России для переговоров.

На этом фоне территорию вокруг отделения банка оцепили, ближайшие улицы были перекрыты. Переговоры с жителем Белгорода длились около часа, затем он сдался правоохранителям. При этом бомбы при нем не оказалось. Специалисты начали выяснять мотивы нарушителя общественного порядка — не исключалось, что он действовал по заданию мошенников.

Ранее в Ставрополе мужчина в маске взорвал банкомат.