Армия

На Украине под удар попала одна из крупнейших в мире ГАЭС

«РВ»: российские войска поразили Днестровскую ГАЭС в Черновицкой области
Станислав Красильников/РИА Новости

Российские войска нанесли удар по гидроаккумулирующей электростанции (ГАЭС) в Черновицкой области Украины, сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» («РВ»).

По данным журналистов, украинская энергетическая система получила значительные повреждения в результате атак Вооруженных сил РФ. Целями были объекты инфраструктуры в Киеве, Хмельницкой и Черновицкой областях.

«Черновицкая область. Была атакована Днестровская гидроаккумулирующая электростанция — одна из крупнейших в мире», — говорится в публикации.

Строительство станции началось еще в 1983 году и продолжается до сих пор. Из семи запланированных в соответствии с проектной документацией агрегатов Днестровской ГАЭС в промышленную эксплуатацию ввели только четыре. Ожидается, что после завершения строительства мощность станции в турбинном режиме составит 2268 МВт, а в насосном — 2947 МВт.

7 марта в трех украинских областях — Житомирской, Винницкой и Ровненской — выявили повреждение железнодорожной инфраструктуры. В связи с этим маршруты ряда поездов в этих регионах пришлось изменить.

Ранее объект газодобычи на севере Украины получил серьезные повреждения.

 
