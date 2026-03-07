Жителей Подмосковья предупредили о возросшем риске встречи с волками

Mash: в Подмосковье стало в 4,5 раза больше случаев выхода волков к людям

Минувшей зимой из лесов в Московской области к населенным пунктам выбежало в 4,5 раза больше волков — 130 особей по сравнению с 30 хищниками, которых жители региона встретили в зимний сезон 2024/25 годов, утверждает Telegram-канал Mash. По его оценке, такая тенденция может создать угрозу для местного населения.

Причинами радикальных изменений в сообщении канала названы сокращение ареала обитания волков из-за вырубки лесов, в том числе под застройку, и кормовую базу: в данном случае — кабанов, косуль и лосят, которых нынешней зимой в подмосковных лесах стало много, поэтому они привлекают хищников из соседних регионов.

«Сейчас зубастых активно отстреливают. Люди все чаще встречают группы волчар у деревень и дач сразу в нескольких частях области», — пишет Mash.

Среди мест, где риск встречи с волками наиболее высок, канал перечислил приграничные районы Подмосковья с большими площадями лесных массивов, простирающихся дальше в соседние области.

Например, на севере это Талдом, Вербилки, Запрудня и окраины Дмитрова. В северо-западной части столичного региона больше всего волков в окрестностях Шаховской, Волоколамска и Лотошина, на юге — в Серпухове, Пущине и Протвине, а на юго-востоке — в Шатуре, Рошале, Черустях и Туголесском Бору.

Волки, как правило, сторонятся человека, но если объективные обстоятельства вынуждают их держаться вблизи населенных пунктов, могут привыкнуть и потерять страх. Выше всего риск столкновения с ними по вечерам, ночами и ранним утром.

Московская область — не единственный регион России, сталкивающийся с проблемами из-за волков. Например, в Тюменской области — на родине спрея для отпугивания хищников — за пять лет их стало вдвое больше. До начала СВО страх перед «нашествием волков» входил в список главный фобий россиян.

Ранее финны обвинили российских волков в истреблении своих северных оленей.