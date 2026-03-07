Стало известно о будущем звезд с псевдонимами на латинице

Адвокат Валерий Панасюк высказался о будущем звезд с псевдонимами на латинице после вступления в силу Федерального закона об ограничении использования иностранных наименований. Его цитирует kp.ru.

По словам специалиста, риски для звезд, выступающих под творческими псевдонимами на латинице есть, только если эти псевдонимы не были зарегистрированы официально и на них не был получен товарный знак.

«Артисты, которые не смогли или не успели получить товарный знак на свое наименование, могут пока обозначать псевдоним на русском языке, и в это время осуществлять регистрацию товарного знака», — предложил он.

Панасюк добавил, что после принятия законопроекта прошло больше восьми месяцев, и этого времени достаточно, чтобы зарегистрировать любые наименования в качестве товарного знака. Юрист добавил, что большинство артистов уже получили товарные знаки на свои наименования.

Известно, что Юлия Зиверт еще в 2022 году зарегистрировала товарный знак ZIVERT, аналогичным образом поступили Shaman и Niletto. А рэпер Macan (настоящее имя Андрей Косолапов) пока не регистрировал свой псевдоним как товарный знак — в данный момент он проходит срочную службу в Росгвардии.

С 1 марта информация, предназначенная для публичного ознакомления потребителей, должна доводиться на русском языке как на государственном языке Российской Федерации.

