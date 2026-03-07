Размер шрифта
В ОАЭ перехватили более 130 ракет и беспилотников

Минобороны ОАЭ: 7 марта средства ПВО перехватили 15 ракет и 119 беспилотников
Евгений Биятов/РИА Новости

Средства противовоздушной обороны (ПВО) Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) 7 марта сбили 15 баллистических ракет и 119 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в небе над страной. Об этом в социальной сети X сообщило министерство обороны ОАЭ.

«ПВО <...> обнаружила 16 баллистических ракет, из которых 15 были перехвачены и уничтожены, а одна баллистическая ракета упала в море. <...> ПВО также обнаружила 121 БПЛА, из которых 119 были перехвачены, а два упали на территорию ОАЭ», — говорится в заявлении.

В нем отмечается, что всего с 28 февраля в воздушном пространстве страны уничтожили 205 баллистических ракет из 221. Две ракеты упали на территории Объединенных Арабских Эмиратов, еще 14 — рухнули в море.

За аналогичный период времени в ОАЭ сбили 1229 иранских беспилотников и восемь крылатых ракет. На территории страны упали 76 дронов.

7 марта президент Ирана Масуд Пезешкиан сообщил, что временный руководящий совет республики постановил не наносить удары БПЛА и ракетами по соседним странам, за исключением случаев атак с их стороны. Глава государства принес извинения странам Ближнего Востока, по которым Иран бил в рамках конфликта с Израилем и США.

Ранее в Дубае сообщили о «незначительном инциденте», связанном с падением обломков.

 
