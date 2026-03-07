В МИД РФ рассказали о случаях манипуляции темой ядерной энергетики

В последние годы тема ядерной энергетики все чаще становится частью политических манипуляций и спекуляций. Об этом заявила в интервью РИА Новости официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Конечно, это [ядерная энергетика] всегда было фактором международных отношений, но именно с точки зрения того, как обезопасить человечество», — сказала дипломат.

Она добавила, что сейчас ситуация обратная — ядерная проблематика используется Западом не в целях повышения безопасности, а как попытка манипулирования в конъюнктурных соображениях и целях.

До этого Захарова назвала «идеей фикс» желание Киева обладать ядерным оружием, а предложение Британии и Франции передать его Украине — безрассудным.

24 февраля СВР сообщила, что Великобритания и Франция якобы рассматривают возможность передачи Украине ядерного оружия. По версии ведомства, западные страны стремятся создать видимость того, что Киев самостоятельно разрабатывает ядерный арсенал. Совфед направил обращения в парламенты Великобритании и Франции, а также в ООН и МАГАТЭ, требуя провести расследование по этому поводу.

Ранее в МИД призвали США «не раскачивать лодку» словами о ядерных испытаниях.