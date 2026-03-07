Появились кадры с места подрыва банкомата в Подмосковье

«112»: опубликовано видео с места подрыва банкомата в подмосковном Путилково

Telegram-канал «112» опубликовал кадры с места подрыва банкомата в Подмосковье. На появившихся кадрах можно увидеть дым, а также осколки стекла, которыми усыпан тротуар рядом с банковским отделением.

По предварительной информации журналистов, в результате ЧП никто не пострадал.

О взрыве стало известно около часа назад. Предварительно, неизвестный подорвал банкомат в одном из банковских отделений на улице Вольной в поселке Путилково.

До этого в Москве на видео попало, как мужчина пытался вскрыть банкомат с помощью ледоруба. Инцидент произошел в помещении банка на 1-й Тверской-Ямской улице. Злоумышленник с ледорубом в руках пытался вскрыть банкомат, в котором находилось почти 4 млн рублей.

Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого по горячим следам на площади Тверской заставы — им оказался 47-летний иностранец.

Ранее в Башкирии грабитель пытался взломать банкомат, но потерпел неудачу.