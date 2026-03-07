Москалькова обсудила с Киевом преследования за пророссийские взгляды на Украине

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в ходе встречи в Белоруссии с представителями украинского омбудсмена Дмитрия Лубинца подняла ряд важных гуманитарных вопросов. Одной из центральных тем диалога стало уголовное преследование граждан на Украине за их пророссийские интересы и убеждения, пишет РИА Новости.

Помимо обсуждения судьбы удерживаемых гражданских лиц, в том числе жителей Курской области, омбудсмены затронули вопросы поиска без вести пропавших и налаживания механизмов передачи гуманитарных посылок для военнопленных.

Москалькова подчеркнула значимость системной работы по защите прав граждан, оказавшихся в зоне конфликта, и выразила надежду на решение вопросов, касающихся тех, кто подвергся преследованию за свои политические взгляды.

«Говорили о гражданских лицах, удерживаемых (на Украине. — прим. ред.) Это курские граждане и те, кто был подвергнут уголовным преследованиям за пророссийские интересы», — сказала Москалькова по итогам встречи.

До этого Москалькова рассказала, что Украина хочет обменять удерживаемых мирных жителей Курской области на украинских граждан, задержанных за пособничество терроризму и неонацистам.

Ранее освобожденная жительница Курской области заплакала, вспоминая об украинском плене.