Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Автомобили

Власти Азербайджана помогли организовать выезд российских автомобилей из Ирана

Минтранс РФ: выезд российских автомобилей из Ирана проходит штатно
Мурад Оруджев/РИА Новости

Российские автомобили при содействии Азербайджана продолжают покидать иранскую территорию, передает ТАСС со ссылкой на Минтранс РФ.

В ведомстве уточнили, что выезд машин проходит штатно через пункт пропуска «Астара». На месте за ситуацией наблюдают представители Ассоциации международных автомобильных перевозчиков. В министерстве поблагодарили Баку за всестороннюю помощь в оперативном решении вопросов, возникающих при эвакуации граждан из Исламской Республики.

После начала крупномасштабной военной операции США и Израиля против Ирана 28 февраля и ответных ударов по базам в Персидском заливе в зоне конфликта оказались десятки тысяч российских туристов. Авиасообщение с регионом было практически парализовано: авиакомпании отменили все рейсы в Дубай и Абу-Даби, было остановлено сообщение с Кувейтом, Катаром и Оманом. Воздушное пространство над несколькими странами закрыто.

Ранее 200 россиян обязали покинуть круизный лайнер в Катаре.

 
Теперь вы знаете
Стрихнин, гормоны, кровь: какой допинг принимали спортсмены в XIX и XX веке
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!