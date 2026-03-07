Власти Азербайджана помогли организовать выезд российских автомобилей из Ирана

Российские автомобили при содействии Азербайджана продолжают покидать иранскую территорию, передает ТАСС со ссылкой на Минтранс РФ.

В ведомстве уточнили, что выезд машин проходит штатно через пункт пропуска «Астара». На месте за ситуацией наблюдают представители Ассоциации международных автомобильных перевозчиков. В министерстве поблагодарили Баку за всестороннюю помощь в оперативном решении вопросов, возникающих при эвакуации граждан из Исламской Республики.

После начала крупномасштабной военной операции США и Израиля против Ирана 28 февраля и ответных ударов по базам в Персидском заливе в зоне конфликта оказались десятки тысяч российских туристов. Авиасообщение с регионом было практически парализовано: авиакомпании отменили все рейсы в Дубай и Абу-Даби, было остановлено сообщение с Кувейтом, Катаром и Оманом. Воздушное пространство над несколькими странами закрыто.

Ранее 200 россиян обязали покинуть круизный лайнер в Катаре.