Армия

СМИ: в Ливане разбили израильский десант

LBCI: «Хезболла» раскрыла и разбила израильский десант в Ливане
Fatma Jomaa/Keystone Press Agency/Global Look Press

Члены шиитского движения «Хезболла» раскрыли и разбили израильский десант в окрестностях города Наби-Шит на востоке Ливана, утверждает ливанский телеканал LBCI.

Отмечается, что спецподразделению «Радван» удалось отразить атаку израильских сил.

Израильтяне, попавшие в засаду, прекратили проведение операции и вернулись обратно, отмечается в публикации. В их высадке принимали участие три вертолета.

Агентство IRIB утром 7 марта сообщило, что израильские десантники, планировавшие высадку в населенном пункте Наби-Шит в восточном Ливане в долине Бекаа, использовали форму ливанской армии для маскировки, но их рассекретили.

По данным телеканала Al Hadath, израильские десантники пытались найти и увезти с собой останки штурмана Рона Арада, попавшего в плен в 1986 году.

«Хезболла» в коммюнике, распространенном в Telegram-канале, подтвердила, что ее бойцы вступили в столкновение с израильтянами в районе кладбища в окрестностях Наби-Шит.

Ранее в Ливане заявили о применении Израилем снарядов с фосфором.

 
