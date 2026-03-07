Размер шрифта
Армия

Иран заявил о «больших потерях» среди американских военных

IRIB: США потеряли 200 человек на базе в ОАЭ, еще 21 — в Пятом флоте
Rawpixel.com/Shutterstock/FOTODOM

США понесли «большие потери» в живой силе в результате недавних иранских атак, утверждает иранское военное командование «Хатам аль-Анбия». Его заявление приводит государственная телерадиокомпания Ирана IRIB.

По словам военных, среди убитых и раненых — как рядовые солдаты, так и командиры.

«В продолжение мощных атак на американские базы в регионе за последние сутки большое количество солдат и командиров армии американского агрессора были убиты или ранены. <...> Двадцать один человек погиб, многие получили ранения в Пятом флоте ВМС США в регионе. Порядка 200 человек были убиты или ранены на американской базе «Аль-Дафра» (в ОАЭ)», — говорится в заявлении.

Командование указало на существенный ущерб, нанесенный инфраструктуре и интересам США в регионе.

Кроме того, иранские военные заявили о нанесении удара по американскому танкеру, находящемуся в северной части Персидского залива.

28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран наносит удары ракетами и беспилотниками по Израилю и американским авиабазам на Ближнем Востоке.

Ранее Иран ударил по военной базе США в Багдаде.

 
