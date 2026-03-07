Глава МИД Венгрии осудил заявления Зеленского в адрес Орбана

Президент Укарины Владимир Зеленский угрожал не только премьер-министру Венгрии Виктору Орбану, но и всем венграм. Об этом заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто, передает РИА Новости.

«Премьер-министр находится в центре нападок. <...> Мы, конечно, будем его защищать, но мы должны понимать, что угрожали не только ему, а всей венгерской нации. И давайте сразу проясним: никто не смеет нам угрожать!» — сказал он.

5 марта Зеленский заявил, что передаст ВСУ адрес Орбана, если Будапешт и дальше будет блокировать решение о выдаче Украине кредита на €90 млрд. Венгерские оппозиционные партии «Тиса» и «Йоббик» также негативно оценили заявления Зеленского. А премьер-министр Словакии Роберт Фицо написал, что президент Украины своим словами перешел черту.

Украина в конце января приостановила транзит российской нефти по трубопроводу «Дружба», связав этот шаг с повреждением оборудования на западе страны после ударов. В результате без поставок остались Словакия и Венгрия. Будапешт в ответ наложил вето на принятие Евросоюзом нового пакета санкций против России и выделение Украине кредита в размере €90 млрд.

