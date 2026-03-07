Российских гандболистов допустили до международных турниров

Международная федерация гандбола (IHF) и Европейская федерация гандбола (EHF) решили вернуть молодежные и юношеские сборные России на международные турниры. Об этом в комментарии РИА Новости рассказал РИА Новости председатель высшего совета Федерации гандбола России (ФГР) Сергей Шишкарев.

«Мы не хотели забегать вперед, но решение принято. Его нужно, во-первых, технически оформить, а во-вторых, решить, как выступать, потому что многие страны отказываются принимать. Сейчас международная и европейская федерации пытаются найти формулу», — подчеркнул он.

11 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал снять ограничения для молодых спортсменов из России и Белоруссии на участие в международных соревнованиях. При этом международные спортивные федерации самостоятельно определяют, какие именно соревнования считаются юношескими.

В марте 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов после начала СВО. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн.

Ранее Европейская федерация водных видов спорта допустила Россию с флагом и гимном.