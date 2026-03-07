Размер шрифта
Общество

Взорвавший банкомат в Подмосковье задержан

Mash: подрыв банкомата в Путилково устроил подросток

Подрыв банкомата в подмосковном Путилково устроил подросток, пишет Mash.

Очевидцы рассказали, что незадолго до детонации из здания выбежал школьник. Его задержали местные жители и передали приехавшим сотрудникам Росгвардии.

По предварительной информации, никто не пострадал. В здании взрывной волной выбило стекла.

Днем 7 марта на Вольной улице в подмосковном поселке Путилково взорвался банкомат. На кадрах с места происшествия виден дым и осколки стекла, которыми усыпан тротуар рядом с банковским отделением.

На этой неделе в Москве мужчина в маске пытался вскрыть ледорубом банкомат с почти 4 млн руб. Инцидент произошел в отделении банка на 1-й Тверской-Ямской улице. Полицейские задержали подозреваемого по горячим следам на площади Тверской Заставы. Им оказался 47-летний иностранец. В отношении мужчины возбудили уголовное дело, ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Ранее грабители вырвали банкомат из стены, но потеряли его в канаве во время погони.

 
