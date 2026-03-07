Размер шрифта
В Японии раскрыли, как сократить разрыв в показателях здоровья между людьми

Профессор Кондо: сокращение в показателях здоровья требует комплексного подхода
Для преодоления неравенства в показателях здоровья не существует универсального решения, необходим системный подход. Об этом РИА Новости рассказал почетный профессор Университета Тиба Кацунори Кондо.

«Сокращение разницы в здоровье — это не та задача, которую можно решить одной-единственной мерой. Важно последовательно придерживаться семи принципов», – подчеркнул он.

Первый шаг – признание проблемы, которая выходит за рамки медицинского аспекта и тесно связана с социально-экономическими факторами, такими как доходы, образование и условия проживания.

Второй принцип – обеспечение всеобщей доступности поддержки, с акцентом на наиболее уязвимые группы населения.

Третий – необходимость рассматривать проблему в контексте всего жизненного пути, поскольку различия в здоровье формируются на ранних этапах, а не только в пожилом возрасте.

Не менее важны, отметил Кондо, четкие цели и оценка эффективности принимаемых мер, параллельная работа на государственном и локальном уровнях, а также взаимодействие между различными секторами, включая здравоохранение и образование.

Наконец, ключевую роль играют сильные и сплоченные сообщества. Кондо привел в пример японскую реформу в области профилактики возрастной хрупкости. Изначальные программы, ориентированные на индивидуальную помощь, показали низкую эффективность и охватывали незначительную часть пожилых людей.

«Но после перехода к созданию условий для постоянной социальной активности показатель нуждаемости в уходе, достигнув пика в 2015 году, начал снижаться», – подытожил профессор.

Ранее был развеян миф о том, что старость приводит к проблемам со здоровьем.

 
