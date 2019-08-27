Вышинский пообещал добиваться снятия с себя обвинений

Бывший главред РИА «Новости» Кирилл Вышинский, арестованный на Украине, отказывается участвовать в обмене заключенными и будет требовать снятия с себя обвинений. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на его адвоката Андрея Доманского.

По словам адвоката, Вышинский хочет, чтобы суд признал обвинения, выдвинутые против него, незаконными и отменил их.

«Признавать вину он не собирается», — добавил Доманский.

Он отметил, что у Вышинского и до этого была точно такая же позиция.

Ранее сообщалось, что адвокат Вышинского опроверг подписание им договора об обмене.

Вышинский был взят под стражу в Киеве 15 мая 2018 года. Он подозревается в поддержке самопровозглашенных республик Донбасса и госизмене.