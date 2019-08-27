Пострадавшую в Бодруме девочку из России оставят в Турции

Пострадавшую на курорте в Турции российскую девочку не будут возвращать на родину. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Отмечается, что несмотря на разрешение на транспортировку, родители девочки отказались от этого в связи с ухудшением здоровья 12-ти летнего ребенка. Уточняется, что у пострадавшей началась лихорадка.

Заведующий отделением реанимации первой детской городской больницы Санкт-Петербурга Михаил Русак также отметил, что транспортировка связана с большими рисками для здоровья девочки.

Ранее сообщалось, что полиция Турции задержала виновных в случае с россиянкой.