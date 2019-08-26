Пожар вспыхнул в храме в центре Москвы

В центре Москвы начался пожар в одной из построек Богородице-Рождественского женского монастыря. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб столицы.

Как отмечается, огонь затронул кровлю двухэтажного здания, расположенного по адресу Рождественка, дом 20.

Информации о возгорании поступила в МЧС Москвы в 19.07 часов.

По предварительным данным, пожар локализован, пострадавших в результате инцидента нет.

Огонь затронул 400 квадратных метров участка постройки.

Ранее сообщалось, что в Пскове вспыхнул пожар на складе с битумом.