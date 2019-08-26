Двух жителей Омска будут судить за разжигание межнациональной розни

Двух 19-летних мужчин будут судить за разжигание межнациональной розни в Омске. Об этом сообщает региональное отделение СК, передает РИА «Новости».

По информации ведомства, задержанные обвиняются в избиении мужчины неславянской внешности.

Отмечается, что в настоящее время СК завершил расследование уголовного дела и оно передано в суд.

По версии следствия, движимый экстремистскими националистическими идеями 19-летний житель Омска призывал своих знакомых к насилию в отношении людей неславянской внешности. Позже он вместе со своим другом избил мужчину другой национальности.

Ранее сообщалось, что два подростка избили студента в Оренбурге.