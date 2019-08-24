Части А321 эвакуировали с кукурузного поля в Подмосковье

Последние части самолета Airbus A321 авиакомпании «Уральские авиалинии», который 15 августа экстренно сел на кукурузном поле рядом с подмосковным аэропортом Жуковский, эвакуировали. Об этом информирует ТАССсо ссылкой на оперативный штаб по ликвидации последствий авиапроисшествия.

Как стало известно, вывоз частей самолета закончился.

Уточняется, что последней с поля эвакуировали кабину.

Ранее сообщалось, что самолет A321 утилизируют. В пресс-службе копмании-перевозчика «Уральские авиалинии» сообщили, что данное воздушное судно восстановлению не подлежит.