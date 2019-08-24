Вертолет разбился в Ростовской области

В Ростовской области упал вертолет. Об этом передает РИА «Новости».

Сообщается, что вертолет разбился в районе станицы Челбасской Каневского района Краснодарского края.

Как отмечается, транспортное средство было собрано на базе Ми-2.

По полученной информации, в результате инцидента погиб пилот. Пассажиров на борту не было.

Как стало известно, вертолет выполнял работы по опрыскиванию полей.

Ранее сообщалось, что в Греции разбился вертолет, на борту которого находились россияне.