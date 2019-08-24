Вертолет разбился в Ростовской области
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В Ростовской области упал вертолет. Об этом передает РИА «Новости».
Сообщается, что вертолет разбился в районе станицы Челбасской Каневского района Краснодарского края.
Как отмечается, транспортное средство было собрано на базе Ми-2.
По полученной информации, в результате инцидента погиб пилот. Пассажиров на борту не было.
Как стало известно, вертолет выполнял работы по опрыскиванию полей.
Ранее сообщалось, что в Греции разбился вертолет, на борту которого находились россияне.