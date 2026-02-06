Курского экс-губернатора Смирнова обвинили в получении двух взяток

В Курской области экс-губернатора Смирнова обвинили в получении двух взяток

Бывшему губернатору Курской области Алексею Смирнову предъявили обвинение в получении двух взяток. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судебной системы региона.

Уголовные дела против экс-губернатора и его заместителя Алексея Дедова поступили в Ленинский районный суд Курска.

«Смирнов А. Б. совместно с Дедовым А. В. при посредничестве Шубина Д. В. получили взятку в виде денег в размере более 12,9 млн рублей за совершение входивших в их служебные полномочия действий, а также за способствование таковым в интересах ООО «Стройтехногрупп» и ООО «Евроклимат 2 000». Кроме того, получили взятку в размере 8 млн рублей за совершение аналогичных действий в интересах аффилированного бывшему депутату Курской областной думы Васильеву М. С.», — сказано в сообщении.

Из него также следует, что дело Смирнова рассмотрят в особом порядке. Он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Алексея Смирнова, Алексея Дедова и Игоря Ругаева арестовали. Дмитрия Шубина отправили под домашний арест.

В сентябре прошлого года бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов признался в получении многомиллионных «откатов» от владельцев предприятий, с которыми заключались контракты на строительство фортификационных сооружений. Смирнов был главой региона всего восемь месяцев. За это время он получил взяток примерно на 30 млн рублей.

Бывший губернатор также дал показания против своего бывшего заместителя Алексея Дедова. Тот, по словам Смирнова, «также брал взятки». Всего по делу проходят 11 обвиняемых.

