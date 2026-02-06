Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Общество

Курского экс-губернатора Смирнова обвинили в получении двух взяток

В Курской области экс-губернатора Смирнова обвинили в получении двух взяток
Сергей Бобылев/РИА Новости

Бывшему губернатору Курской области Алексею Смирнову предъявили обвинение в получении двух взяток. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судебной системы региона.

Уголовные дела против экс-губернатора и его заместителя Алексея Дедова поступили в Ленинский районный суд Курска.

«Смирнов А. Б. совместно с Дедовым А. В. при посредничестве Шубина Д. В. получили взятку в виде денег в размере более 12,9 млн рублей за совершение входивших в их служебные полномочия действий, а также за способствование таковым в интересах ООО «Стройтехногрупп» и ООО «Евроклимат 2 000». Кроме того, получили взятку в размере 8 млн рублей за совершение аналогичных действий в интересах аффилированного бывшему депутату Курской областной думы Васильеву М. С.», — сказано в сообщении.

Из него также следует, что дело Смирнова рассмотрят в особом порядке. Он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Алексея Смирнова, Алексея Дедова и Игоря Ругаева арестовали. Дмитрия Шубина отправили под домашний арест.

В сентябре прошлого года бывший губернатор Курской области Алексей Смирнов признался в получении многомиллионных «откатов» от владельцев предприятий, с которыми заключались контракты на строительство фортификационных сооружений. Смирнов был главой региона всего восемь месяцев. За это время он получил взяток примерно на 30 млн рублей.

Бывший губернатор также дал показания против своего бывшего заместителя Алексея Дедова. Тот, по словам Смирнова, «также брал взятки». Всего по делу проходят 11 обвиняемых.

Ранее стало известно, сколько должны были построить фортификаций в Курской области.
 
Теперь вы знаете
Дефицит одного витамина есть у большинства россиян. В чем причины нехватки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!