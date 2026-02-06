Размер шрифта
США и Иран завершили переговоры по ядерной сделке

Fars: в Маскате завершились переговоры Вашингтона и Тегерана по ядерной сделке
vchal/Shutterstock/FOTODOM

В Омане завершились переговоры Вашингтона и Тегерана по ядерной сделке. Об этом сообщает иранское агентство Fars.

«Ядерные переговоры Ирана и США в Маскате завершились, существующие оценки говорят о возможной договоренности продолжить дипломатический процесс», — говорится в материале.

До этого пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга сообщил, что российская сторона желает, чтобы ирано-американские переговоры в Омане оказались результативными и привели к деэскалации напряженности в регионе.

По словам представителя Кремля, Москва хотела бы видеть сдержанность всех сторон этих переговоров.

4 февраля агентство Reuters со ссылкой на источники сообщало, что президент США Дональд Трамп склоняется к проведению военной операции против Ирана в связи с ухудшением перспектив дипломатического урегулирования противоречий. После этого посольство США в Иране рекомендовало американцам покинуть территорию Ирана.

Ранее Арагчи заявил, что для сделки с США необходимо взаимное уважение.
 
