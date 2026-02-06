ЦСКА проиграл «Динамо» в матче Зимнего кубка РПЛ

Московское «Динамо» в серии пенальти обыграло столичный ЦСКА в матче второго тура Зимнего кубка РПЛ

Основное время матча завершилось со счетом 1:1. На 59-й минуте матча счет открыл игрок «Динамо» Максим Осипенко. Максим Воронов сравнял счет футболист ЦСКА Максим Воронов.

В серии пенальти сильней оказались футболисты «Динамо». Решающий мяч забил Муми Нгамале.

Российская премьер-лига (РПЛ) ушла на зимнюю паузу в декабре, в национальном первенстве было сыграно 18 туров. Лидером турнирной таблицы стал «Краснодар», который обыграл ЦСКА в 18-м туре и набрал всего 40 очков. «Зенит» расположился на второй позиции, подопечные Сергея Семака отстают от лидера всего на один балл. Замкнул тройку лидеров «Локомотив», в активе которого 37 очков. Армейский клуб расположился на четвертой позиции (36 баллов). На пятой строчке идет калининградская «Балтика» (35). «Динамо» идет на десятом месте, имея в активе 21 балл.

