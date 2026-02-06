Звезда «Моей прекрасной няни» о выступлении сына на ОИ-2026: «Боевой настрой»

Актер Борис Смолкин поддержал сына-фигуриста Глеба, выступившего на ОИ-2026 в Милане в составе сборной Грузии. Звезду «Моей прекрасной няни» цитирует kp.ru.

По словам Смолкина, он смотрел выступление Глеба в паре с супругой-фигуристкой Дианой Дэвис по дороге с гастролей и «безумно переживал, как в первый раз».

«У них боевой настрой на эту Олимпиаду. Они готовились и рассчитывают на медали, а мы за них держим кулачки», — говорит актер.

Смолкин добавил, что уже созвонился с Этери Тутберидзе — тренером пары и матерью Дианы. Тутберидзе также осталась довольна выступлением спортсменов. Актер также рассказал, что Смолкин и Дэвис разместились в олимпийской деревне и довольны условиями проживания.

«Мы не так часто видимся, но по возможности обязательно встречаемся. В последний раз виделись в Грузии в прошлом году», — добавил он.

Дэвис и Смолкин заняли шестое место в ритмическом танце в рамках командного турнира по фигурному катанию на Олимпийских играх в Италии. Выступление пары с произвольным танцем пройдет 8 февраля.

Олимпиада проходит с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо. Из российских фигуристов в нейтральном статусе на Играх выступят одиночники Петр Гуменник и Аделия Петросян.

В марте 2022 года Международный олимпийский комитет рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов. В декабре 2023 года организация рекомендовала допустить представителей России на Олимпиаду-2024 в Париже в нейтральном статусе. В итоге во Францию отправились 15 российских атлетов, им было запрещено использовать символику РФ, включая флаг и гимн. 19 сентября 2025 года глава МОК Кристи Ковентри сообщила, что организация оставит прежним подход к участию россиян в Олимпиаде.

