В МАГАТЭ заявили о готовности отправить инспекторов на ядерные объекты Ирана для проверки

Lisa Leutner/AP

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) всегда готово отправить своих инспекторов в Иран для проверки ядерных объектов. Об этом заявил гендиректор агентства Рафаэль Гросси в интервью телеканалу «Россия-24».

«Конечно, они всегда готовы туда отправиться. Сейчас они там (в Иране — прим. ред.) проверяют второстепенные объекты, но готовы заняться и более важными в любой момент», — сказал он.

По словам Гросси, МАГАТЭ выступает за проведение переговоров по иранской ядерной программе, чтобы вернуть инспекторов агентства в Иран. Он отметил, что после 12-дневной ирано-израильской войны возникла тупиковая ситуация, из которой нужно выйти.

США не хотят, чтобы Иран проявлял какую-либо ядерную активность, однако это противоречит позиции Тегерана, отметил Гросси. Он добавил, что присутствие инспекторов МАГАТЭ необходимо для контроля за выполнением договоренностей, иначе будет сохраняться риск новой эскалации.

28 января американский президент Дональд Трамп заявил, что ВМС США отправили на Ближний Восток крупную группировку вооруженных сил во главе с авианосцем «Авраам Линкольн». Он предупредил Тегеран о возможном использовании силы, если власти Ирана откажутся от заключения соглашения. При этом детали этого возможного соглашения с Исламской Республикой не были озвучены американским лидером. В то же время американские официальные лица заявляют, что выдвинули иранцам три требования: окончательное прекращение обогащения урана и утилизация его запасов, ограничение количества баллистических ракет и прекращение любой поддержки прокси-группировок на Ближнем Востоке.

Ранее в Иране задумались о передаче обогащенного урана России.
 
