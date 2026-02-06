Суд арестовал мужчину, обвиняемого в расправе над таксистом в Москве

Суд в столице арестовал до 3 апреля Алексея Ланчикова, устроившего перестрелку с полицией на Рублевском шоссе в Москве. Об этом сообщила пресс-служба судов города.

«Ходатайство следователя удовлетворить, избрать Ланчикову меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 3 апреля», — огласила решение судья.

Ланчикову предъявлено обвинение по пунктам «ж», «з» части 2 статьи 105 и части 4 статьи 222 УК РФ. Ходатайство следователя об избрании ему ареста было рассмотрено судом за 10 минут. Сам Ланчиков полностью признал вину и не возражал против содержания под стражей.

По данным следствия, Ланчиков с подельником в конце января в Пензе похитили 39-летнего мужчину и расправились с ним. Скрываясь от правосудия, они взяли такси в Сызрани Самарской области и добрались до Москвы. Прибыв в столицу, злоумышленники отказались оплатить водителю оговоренную сумму в 85 тыс. рублей и выстрелили в него, в результате мужчина не выжил. Тело было обнаружено на парковке на Большой Филевской улице.

При задержании на Рублевском шоссе подозреваемые открыли огонь по сотрудникам полиции, что привело к ликвидации одного из преступников и задержанию Ланчикова. В ходе допроса преступник заявил, что в таксиста стрелял его сообщник.

