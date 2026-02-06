Размер шрифта
Бизнес

Кофе подешевело на ожиданиях рекордного урожая в Бразилии

Reuters: фьючерсы на арабику опустились до минимума за пять месяцев
guys_who_shoot/Shutterstock/FOTODOM

Мировые цены на кофе снижаются на фоне ожиданий высокого урожая в Бразилии, которая является крупнейшим производителем и экспортером кофе в мире. Об этом сообщает Reuters.

Фьючерсы на кофе сорта арабика по итогам торгов в Нью-Йорке накануне подешевели на 0,2% до $3,0785 за фунт. Это минимум за пять месяцев.

Как отмечает агентство со ссылкой на прогноз аналитической компании EISA, новый урожай кофе в Бразилии, сбор которого начнется через несколько месяцев, может достичь рекордных 75,8 млн мешков с учетом того, что один мешок весит 60 кг.

Согласно оценкам EISA, производство арабики ожидается на уровне 48 млн мешков, робусты — 27,8 млн мешков.

30 января стоимость какао-бобов опустилась ниже $4 тыс. за тонну на лондонской бирже ICE.

1 декабря газета «Известия» писала со ссылкой на производителей и данные Росстата, что натуральный зерновой кофе за год подорожал в России на 25–29%. По информации аналитиков, с 1 сентября по 25 ноября цены на кофе выросли по сравнению с предыдущим годом на 25%, что привело к падению спроса на 21%.

Средние розничные цены на натуральный зерновой и молотый кофе в ноябре составили 2,03 тыс. рублей за 1 кг, что на 29,4% выше прошлогодних показателей, рассказал газете зампред правления ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрий Леонов.

Ранее россиянам рассказали, из чего формируется стоимость чашки кофе.
 
