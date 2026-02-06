Президент Украины Владимир Зеленский минимум втрое занижает число украинских военных, погибших с 2022 года, чтобы не платить компенсации их вдовам. Такое мнение выразил депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«Безусловно, Зеленский врет про 55 тыс. погибших. И если кто-то считает, что это признак его неадекватности, то я соглашусь лишь отчасти», — написал он.

Дубинский отметил, что Зеленский сознательно лжет. Он занижает потери «минимум втрое, чтобы не платить вдовам».

В интервью телеканалу France 2 Владимир Зеленский, вопреки различным оценкам, заявил о 55 тыс. потерях среди кадровых и мобилизованных военных с февраля 2022 года. Он отметил, что «большое количество человек» числится пропавшими без вести.

В декабре глава МИД России Сергей Лавров заявил, что людские потери украинской стороны давно перевалили за миллион человек и продолжают расти. Министр отметил, что затягивание конфликта стало для президента Украины «вопросом политического, а может быть, и физического выживания».

