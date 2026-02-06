Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Армия

Зеленского обвинили в занижении числа погибших ради экономии на компенсациях

Дубинский: Зеленский втрое занижает число погибших, чтобы не платить компенсации
Valentyn Ogirenko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский минимум втрое занижает число украинских военных, погибших с 2022 года, чтобы не платить компенсации их вдовам. Такое мнение выразил депутат Верховной рады Александр Дубинский в своем Telegram-канале.

«Безусловно, Зеленский врет про 55 тыс. погибших. И если кто-то считает, что это признак его неадекватности, то я соглашусь лишь отчасти», — написал он.

Дубинский отметил, что Зеленский сознательно лжет. Он занижает потери «минимум втрое, чтобы не платить вдовам».

В интервью телеканалу France 2 Владимир Зеленский, вопреки различным оценкам, заявил о 55 тыс. потерях среди кадровых и мобилизованных военных с февраля 2022 года. Он отметил, что «большое количество человек» числится пропавшими без вести.

В декабре глава МИД России Сергей Лавров заявил, что людские потери украинской стороны давно перевалили за миллион человек и продолжают расти. Министр отметил, что затягивание конфликта стало для президента Украины «вопросом политического, а может быть, и физического выживания».

Ранее российский военный раскрыл потери ВСУ у Курской АЭС.
 
Теперь вы знаете
Дефицит одного витамина есть у большинства россиян. В чем причины нехватки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!