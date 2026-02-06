Размер шрифта
Мужчину арестовали за кражу мяса на $4000

В США арестовали мужчину, который украл в магазине мясо на сумму $4000
Табылды Кадырбеков/РИА Новости

В США арестовали мужчину, который украл в магазине мясо на сумму $4000, пишет Complex.

Первая кража произошла в магазине Publix в торговом центре Belle Terre Crossings, откуда мужчина, по версии следствия, вынес говядину и баранину на сумму около $1575. Менее чем через полчаса он, как утверждается, зашел во второй магазин и похитил свинину, филе, грудинку, вырезку на сумму около $2000. Общий ущерб оценивается почти в $4000.

Детективы сопоставили записи с камер и установили личность подозреваемого, после чего он был задержан. Во время допроса мужчина, по данным полиции, заявил, что после краж отправился домой к своей девушке и обнаружил ее там с другим мужчиной. Следователи утверждают, что в результате он выбросил большую часть похищенного мяса, не оставив его себе и не пытаясь продать.

Шериф округа Флаглер Рик Стэйли прокомментировал инцидент, отметив, что личные проблемы не могут служить оправданием преступлений. По его словам, кражи в округе неизбежно приводят к задержанию и ответственности.

Мужчине предъявлено обвинение в краже. Он был заключен под стражу.

Ранее в США по ошибке выслали из страны обвиняемого в крупнейшей краже драгоценностей.
 
