Медведев отреагировал на заявление США о ДСНВ

Медведев: слова США о ДСНВ означают, что договора никогда не будет

Заявление Вашингтона по поводу «несовершенного» Договора о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) значит, что никакого соглашения никогда не будет. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев на своей странице в соцсети X.

«Государственный департамент США назвал договор СНВ-III «несовершенным», поскольку он не охватывает тактическое ядерное оружие и не включает Китай. Серьезно? А как насчет Великобритании и Франции? Гиперзвукового оружия? Заявление Вашингтона означает одно: на таких условиях договор никогда не будет заключен. Будьте честны!» — говорится в публикации.

5 февраля 2026 года истек срок действия СНВ-III, последнего договора между Россией и США, который ограничивал их ядерные арсеналы. Москва уже заявила, что готова к «решительным военно-техническим контрмерам» и будет выстраивать свою линию на основе анализа военной политики Вашингтона.

Президент США Дональд Трамп сам определит путь в вопросе контроля над стратегическим наступательным вооружением, пишет Bloomberg. Тем временем ООН назвала риск применения ядерного оружия «самым высоким» за последние десятилетия.

2 февраля газета The Financial Times написала, что Трамп хочет сохранить паритет по количеству ядерного оружия с Россией и намерен включить в переговоры Китай.

Ранее в США заговорили о ядерной войне после истечения срока действия ДСНВ.