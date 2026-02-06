Врач предупредила об опасности отказа от удаления лобковых волос

Отказ от полного удаления лобковых волос в пользу естественного роста может сопровождаться неожиданным дискомфортом. В соцсетях это явление получило неофициальное название whisker fatigue — болезненные ощущения в области лобка при отрастании волос. Однако врачи подчеркнули: речь идет не о патологии, а о физиологической реакции кожи и волосяных фолликулов. Об этом сообщает портал Metro.

По словам основательницы клиники женского здоровья The Female Health Doctor Clinic, врача Никки Рамскилл, лобковые волосы отличаются жесткой и вьющейся структурой.

«Когда волосы становятся длинными, они могут загибаться, тянуть кожу, застревать в белье или одежде. Постоянное натяжение стимулирует мелкие нервные окончания вокруг волосяных фолликулов, что и вызывает боль или повышенную чувствительность», — объяснила специалист.

Механизм похож на ощущение после длительного ношения тугой прически: раздражение возникает не из-за повреждений, а из-за нагрузки на нервные рецепторы. Особенно заметен дискомфорт при движении, физической активности или во время секса, когда волосы могут дополнительно натягиваться. Кроме того, длинные волосы повышают риск врастания.

«Вьющиеся волосы могут заворачиваться обратно в кожу, вызывая воспаленные и болезненные узелки. Это особенно часто происходит при трении или после депиляции», — отметила Рамскилл.

Дополнительными факторами раздражения могут быть опрелости, натирание и скопление влаги. Волосы удерживают пот и микроорганизмы, из-за чего кожа может казаться более чувствительной и менее комфортной.

Обращаться к врачу рекомендуется только в случае выраженной боли, покраснения, отека, признаков инфекции или повышения температуры. В остальных случаях дискомфорт при отрастании волос считается нормальной и временной реакцией организма.

