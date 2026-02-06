Размер шрифта
Российские морпехи провели тренировку боев в Арктике

Минобороны: морпехи Северного флота России провели тренировку в условиях Арктики
Пресс-служба Северного флота

Морские пехотинцы Северного флота провели тренировку по современному бою в условиях Арктики. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Отмечается, что тренировка состоялась в Мурманской области, на полигоне в районе поселка Спутник.

«Морские пехотинцы отработали взаимодействие в группах, маневрирование на пересеченной местности и точность стрельбы», — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы российского оборонного ведомства, особое внимание в ходе тренировки было уделено новой угрозе — беспилотникам. Специально для этого были установлены мишени, имитирующие атакующие БПЛА. Военнослужащие должны были поразить цели с расстояния от 200 до 300 метров с помощью автомата и пулемета.

9 декабря главнокомандующий Военно-морским флотом РФ Александр Моисеев в ходе выступления на Международном форуме «Арктика: настоящее и будущее» заявил, что обстановка в Арктическом регионе остается непростой. По его словам, вместо дискуссий о сотрудничестве мы все чаще слышим, что Арктика — регион возможного будущего конфликта.

Ранее командующий ВМФ Британии сделал неожиданное заявление о российском флоте.
 
