Жителя Москвы заключили под арест за изрисованную в подъезде стену

«Осторожно, новости»: москвича арестовали за нарисованную эмблему СС в подъезде
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Москвич нацарапал запрещенную символику в подъезде и продолжил в полицейском участке. Об этом стало известно Telegram-каналу «Осторожно, новости».

Правоохранители обратили внимание на Юрия В. после того, как он нарисовал в подъезде мелом эмблему СС (две молнии) и аббревиатуру «АУЕ» (организация признана в РФ экстремистской и запрещена) («Арестантское уголовное единство» или «Арестантский уклад един»). Инцидент произошел в декабре прошлого года, а месяц спустя мужчину задержали.

Нарушителя обвинили в демонстрации экстремистской символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП) и доставили в ОМВД по району Метрогородок, но тот не остановился и, находясь в камере, ногтями нацарапал три воровские звезды и еще две запрещенные аббревиатуры.

За это суд приговорил Юрия к 15 суткам ареста. Свою вину подсудимый полностью признал.

До этого 23-летнюю блогершу Олесю Рожкову арестовали из-за фото с букетом АУЕ. В кадр также попала машина с номером с таким же буквенным сочетанием. Рожкову приговорили к 10 суткам административного ареста.

Ранее рэпера Icegergert уличили в пропаганде АУЕ из-за фразы: «Жизнь ворам!».
 
