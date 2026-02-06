Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Наука

В России выпущены почтовые марки, посвященные техническим достижениям страны

В России выпустили почтовые марки с ключевым техническим достижениям страны
АНО «Национальные приоритеты»

В Минобрнауки России состоялась торжественная церемония гашения почтовых марок. Серия, выпущенная в Десятилетие науки и технологий, посвящена ключевым техническим достижениям отечественной науки и промышленности, рассказали «Газете.Ru» в АНО «Национальные приоритеты».

На марках представлены знаковые разработки и инновации, ставшие символами прогресса России в различных отраслях: беспилотная транспортная система С-76, авиадвигатель «Изделие 177С», термоядерная установка Токамак Т-15МД и нейтринный телескоп Baikal-GVD.

«Выпуск этой серии марок – дань уважения отечественным инженерам и ученым, чьи разработки обеспечивают технологический суверенитет России. Почтовые миниатюры выпущены тиражом 57 тысяч экземпляров и будут использоваться не только для оказания услуг почтовой связи, но и предметом коллекционирования, представляющим культурную и просветительскую ценность», — отметила генеральный директор АО «Марка» Вероника Максименкова.

На марках изображены: авиационный двигатель «Изделие 177С», который отличается повышенной тягой, увеличенным ресурсом и сниженным расходом топлива, беспилотная транспортная система С-76, способная выполнять вертикальный взлет и посадку с дальностью полета до 500 км, термоядерная установка Токамак Т-15МД и нейтринный телескоп Baikal-GVD.

Почтовые марки «Технические достижения России» уже поступили в обращение по всей стране и доступны в отделениях почтовой связи, а также в салонах «Коллекционер».

Ранее врач рассказал, какие папилломы могут перерасти в рак.
 
Теперь вы знаете
Дефицит одного витамина есть у большинства россиян. В чем причины нехватки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!