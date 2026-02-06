В России выпущены почтовые марки, посвященные техническим достижениям страны

В Минобрнауки России состоялась торжественная церемония гашения почтовых марок. Серия, выпущенная в Десятилетие науки и технологий, посвящена ключевым техническим достижениям отечественной науки и промышленности, рассказали «Газете.Ru» в АНО «Национальные приоритеты».

На марках представлены знаковые разработки и инновации, ставшие символами прогресса России в различных отраслях: беспилотная транспортная система С-76, авиадвигатель «Изделие 177С», термоядерная установка Токамак Т-15МД и нейтринный телескоп Baikal-GVD.

«Выпуск этой серии марок – дань уважения отечественным инженерам и ученым, чьи разработки обеспечивают технологический суверенитет России. Почтовые миниатюры выпущены тиражом 57 тысяч экземпляров и будут использоваться не только для оказания услуг почтовой связи, но и предметом коллекционирования, представляющим культурную и просветительскую ценность», — отметила генеральный директор АО «Марка» Вероника Максименкова.

На марках изображены: авиационный двигатель «Изделие 177С», который отличается повышенной тягой, увеличенным ресурсом и сниженным расходом топлива, беспилотная транспортная система С-76, способная выполнять вертикальный взлет и посадку с дальностью полета до 500 км, термоядерная установка Токамак Т-15МД и нейтринный телескоп Baikal-GVD.

Почтовые марки «Технические достижения России» уже поступили в обращение по всей стране и доступны в отделениях почтовой связи, а также в салонах «Коллекционер».

