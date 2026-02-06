Неизвестный дрон упал на территории воинской части в Польше

Беспилотник упал на территории военного объекта в Польше

Неизвестный беспилотник упал на территорию воинской части в Польше. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местную военную жандармерию.

«Небольшой беспилотник упал сегодня на территорию 1-го батальона воздушной кавалерии в Лежнице Великой (Лодзинское воеводство)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что БПЛА не нанес никакого ущерба, никто из военных не пострадал.

В военной жандармерии напомнили, что использование беспилотников над военными объектами в Польше карается законом до пяти лет лишения свободы.

3 февраля стало известно, что неопознанный беспилотник упал на территорию военной базы в Польше недалеко от склада вооружения 28 января 2026 года. Речь идет о 2-м радиоэлектронном центре — специализированном подразделении, занимающемся радиоэлектронной разведкой и мониторингом радиопространства на северо-востоке Польши, в том числе в районе Сувалкского коридора.

Было предположение, что беспилотник мог выполнять разведывательные задачи и считывать данные с антенного поля. Персонал не имел технической возможности воздействовать на дрон во время полета.

Ранее США устроили «демонстрацию силы» на польском полигоне в 60 км от России.