Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Общество

Неизвестный дрон упал на территории воинской части в Польше

Беспилотник упал на территории военного объекта в Польше
Shutterstock

Неизвестный беспилотник упал на территорию воинской части в Польше. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местную военную жандармерию.

«Небольшой беспилотник упал сегодня на территорию 1-го батальона воздушной кавалерии в Лежнице Великой (Лодзинское воеводство)», — говорится в сообщении.

Отмечается, что БПЛА не нанес никакого ущерба, никто из военных не пострадал.

В военной жандармерии напомнили, что использование беспилотников над военными объектами в Польше карается законом до пяти лет лишения свободы.

3 февраля стало известно, что неопознанный беспилотник упал на территорию военной базы в Польше недалеко от склада вооружения 28 января 2026 года. Речь идет о 2-м радиоэлектронном центре — специализированном подразделении, занимающемся радиоэлектронной разведкой и мониторингом радиопространства на северо-востоке Польши, в том числе в районе Сувалкского коридора.

Было предположение, что беспилотник мог выполнять разведывательные задачи и считывать данные с антенного поля. Персонал не имел технической возможности воздействовать на дрон во время полета.

Ранее США устроили «демонстрацию силы» на польском полигоне в 60 км от России.
 
Теперь вы знаете
Дефицит одного витамина есть у большинства россиян. В чем причины нехватки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!