Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Политика

«Не буду закладывать пока»: Лукашенко принесли снюс во время совещания

Лукашенко передали банку снюса во время совещания

Президенту Белоруссии Александру Лукашенко во время совещания принесли банку со снюсом. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого».

Он получил ее из рук в руки от премьер-министра страны Александра Турчина. Тот объяснил президенту, что если положить снюс в рот, организм получит дозу никотина. Лукашенко попытался открыть банку, но после неудачной попытки отложил ее в сторону. Премьер предложил свою помощь.

«Не, не надо. Я не буду закладывать пока. Чего ты?» — ответил Лукашенко.

Вместе с тем Лукашенко признался, что не сильно разбирается «в куреве и алкоголе», поскольку категорически против того, чтобы «гробить свое здоровье».

До этого Лукашенко заявил, что искоренить пьянство рабочих эффективно поможет отсутствие задержек заработных плат. Он заявил, что не имея денег на алкоголь, мужчины покупают сахар у проживающих поблизости от предприятия пенсионеров, а затем варят самогон.

Ранее Лукашенко предрек войну в Белоруссии.
 
Теперь вы знаете
Дефицит одного витамина есть у большинства россиян. В чем причины нехватки
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!