«Не буду закладывать пока»: Лукашенко принесли снюс во время совещания

Президенту Белоруссии Александру Лукашенко во время совещания принесли банку со снюсом. Об этом сообщил Telegram-канал «Пул Первого».

Он получил ее из рук в руки от премьер-министра страны Александра Турчина. Тот объяснил президенту, что если положить снюс в рот, организм получит дозу никотина. Лукашенко попытался открыть банку, но после неудачной попытки отложил ее в сторону. Премьер предложил свою помощь.

«Не, не надо. Я не буду закладывать пока. Чего ты?» — ответил Лукашенко.

Вместе с тем Лукашенко признался, что не сильно разбирается «в куреве и алкоголе», поскольку категорически против того, чтобы «гробить свое здоровье».

До этого Лукашенко заявил, что искоренить пьянство рабочих эффективно поможет отсутствие задержек заработных плат. Он заявил, что не имея денег на алкоголь, мужчины покупают сахар у проживающих поблизости от предприятия пенсионеров, а затем варят самогон.

