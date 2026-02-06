Размер шрифта
Золотые резервы России впервые в истории превысили $400 млрд

Центробанк: золотые резервы России достигли рекордных $402,7 млрд
Павел Лисицын/РИА «Новости»

Российские золотые резервы достигли исторического рекорда, составив $402,7 млрд. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные Центробанка РФ.

Отмечается, что их доля в международных резервах при этом достигла максимального показателя с января 1995 года — 48,3%. По данным ЦБ, по состоянию на 1 февраля международные резервы достигли $833,6 млрд (1 января текущего года этот показатель составлял $754,9 млрд).

Кроме того, вложения России в золото к середине зимы выросли на 23,3%, составив в итоге рекордные $402,7 млрд.

2 февраля стоимость золота на бирже Comex резко снизилась на мировых рынках: цена за тройскую унцию впервые с 22 января опустилась ниже $4700. По данным агентства Bloomberg, одной из причин обвала стали действия инвесторов в Китае. По версии издания, китайские спекулянты решили заработать на драгоценных металлах.

В результате на рынке произошла массовая продажа фьючерсов на золото, что привело к избытку предложения. На этом фоне котировки драгоценного металла начали стремительно снижаться. По оценке аналитиков, резкий рост объемов продаж усилил давление на рынок и стал ключевым фактором текущего падения цен.

Ранее сообщалось, что россияне впервые за пять лет стали покупать меньше золота.
 
