В российские словари предложили добавить новое слово

Слово «коуч» может войти в словари русского языка. Об этом заявила заведующая кафедрой русского языка РГПУ им. А. И. Герцена Наталия Козловская, сообщает «Коммерсантъ».
Как отметила эксперт, англоязычное слово «коуч» появилось в русском языке сравнительно недавно, но за это время успело пройти «основные этапы ассимиляции».
«На мой взгляд, слово «коуч» обладает всеми свойствами, которые необходимы для включения его в словари», — заявила Козловская.
По ее словам, оно обозначает важное для экономической и социальной жизни явление, от которого уже появилось множество производных, зафиксированных в орфографическом академическом ресурсе «Академос». Так, в подкорпусе Национального корпуса русского языка существует около 500 примеров со словом «коуч», а в медиабанке «Интегрум» встречается свыше 600 тысяч употреблений этого слова.
До этого Козловская заявила, что заимствованные из иностранного языка слова «ок» и «окей» недопустимо использовать в сочинениях ЕГЭ в связи с тем, что этот жанр подразумевает монологическую форму.
Кроме того, эксперт отметила, что этих слов нет в Толковом словаре государственного русского языка, доступном на сайте СПбГУ.
Ранее в России составят новый «Словарь школьника».