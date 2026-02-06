В российские словари предложили добавить новое слово

«Ъ»: слово «коуч» может быть включено в словари с согласия Минпросвящения

Слово «коуч» может войти в словари русского языка. Об этом заявила заведующая кафедрой русского языка РГПУ им. А. И. Герцена Наталия Козловская, сообщает «Коммерсантъ».

Как отметила эксперт, англоязычное слово «коуч» появилось в русском языке сравнительно недавно, но за это время успело пройти «основные этапы ассимиляции».

«На мой взгляд, слово «коуч» обладает всеми свойствами, которые необходимы для включения его в словари», — заявила Козловская.

По ее словам, оно обозначает важное для экономической и социальной жизни явление, от которого уже появилось множество производных, зафиксированных в орфографическом академическом ресурсе «Академос». Так, в подкорпусе Национального корпуса русского языка существует около 500 примеров со словом «коуч», а в медиабанке «Интегрум» встречается свыше 600 тысяч употреблений этого слова.

До этого Козловская заявила, что заимствованные из иностранного языка слова «ок» и «окей» недопустимо использовать в сочинениях ЕГЭ в связи с тем, что этот жанр подразумевает монологическую форму.

Кроме того, эксперт отметила, что этих слов нет в Толковом словаре государственного русского языка, доступном на сайте СПбГУ.

