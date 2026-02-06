Размер шрифта
В Норвегии ожидают усиления позиций России и Китая

Bloomberg: в Норвегии опасаются усиления влияния РФ и КНР из-за политики США
Сергей Бобылев/РИА Новости

В Норвегии видят возможность усиления влияния России и Китая на фоне политики США. Об этом пишет агентство Bloomberg.

«Политическое поведение в Вашингтоне влияет на образ мышления Пекина и Москвы, а возможно, и на их будущие действия», — сказал глава службы безопасности Норвегии Нильс Андреас Стенсонес.

В Норвегии опасаются, что Россия и Китай могут «изменить свои амбиции и поведение» в Арктике, говорится в материале. По мнению норвежской разведки, РФ может иметь планы в отношении архипелага Шпицберген.

До этого сообщалось, что США намерены достичь с Россией более выгодного соглашения по контролю над вооружениями, которое будет включать Китай.

5 февраля истек срок действия СНВ-III, последнего договора между Россией и США, который ограничивал их ядерные арсеналы. Москва уже заявила, что готова к «решительным военно-техническим контрмерам» и будет выстраивать свою линию на основе анализа военной политики Вашингтона.

Ранее Трамп заявил о необходимости работать над новым долгосрочным соглашением.
 
