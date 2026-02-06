Размер шрифта
Дочь Баталова рассказала об отношениях со старшей сестрой после слухов об опеке

Адвокат семьи Баталова опровергла слухи об опеке над дочерью актера
Shatokhina Natalia/news.ru/Global Look Press

Дочь народного артиста СССР Алексея Баталова и цирковой артистки Гитаны Леонтенко Мария рассказала об отношениях со старшей сестрой по отцу Надеждой. Адвоката женщины Татьяну Кириенко, выступившую от лица своей клиентки, цитирует NEWS.ru.

«Еще у нас с сестрой замечательные отношения, но у каждого свои проблемы, заботы, неурядицы. Надюша приходит, с Надюшей общаемся», — сказала Баталова.

Женщина также просила не встревать в ее семейную жизнь. Известно, что дочь Алексея Баталова живет с диагнозом ДЦП и может общаться только письменно с помощью компьютера. После кончины матери появились слухи, что Надежда может взять опеку над Марией, но адвокат семьи Баталовых опровергла это.

По словам Кириенко, Мария полностью дееспособный человек, оплачивает себе сиделку и не нуждается в опеке.

О кончине 90-летней Гитаны Леонтенко стало известно накануне.

Ранее сообщалось, что Михалков взял на себя расходы на прощание с вдовой Баталова.
 
