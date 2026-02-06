«Нужны жесткие решения»: детей призвали не пускать в соцсети уже с 2026 года

В Госдуме призвали уже с 2026 года ограничить соцсети для детей и подростков

В России нужно с этого года начать вводить новые правила доступа в соцсети и на видеоплатформы: до 14 лет детей нельзя пускать на такие площадки, а с 14 до 16 должны действовать жесткие ограничения. Блокировать детей сайты должны автоматически, обнаруживая их с помощью искусственного интеллекта, заявил НСН зампред комитета Госдумы по информполитике Андрей Свинцов.

«До 14 лет должно быть вообще полное ограничение. <...> С 14 до 16 лет должны быть жесткие ограничения, может, вообще какой-то отдельный формат детской социальной сети, а с 18 лет ограничения уже снимаются», — объяснил депутат, добавив, что сейчас сложилась неправильная ситуация, когда с пяти лет ребенок может пользоваться соцсетями, попадая в опасные ситуации, в том числе – под влияние педофилов.

Свинцов добавил, что беспрепятственный доступ ко всем ресурсам открывает детям огромный объем информации, перегружая их психику и мешая нормально учиться, фокусироваться на задачах, уровень их образования становится «убогим». В итоге по пути ограничений идут многие страны – это общемировой тренд, убежден депутат.

Он подчеркнул, что «правильные решения» важно уже обсуждать, а затем реализовать до конца года. Отслеживать пользователей и обнаруживать детей владельцы площадок должны сами с помощью ИИ, считает парламентарий.

«Они должны в добровольном формате отказаться от части своей аудитории. Потом уже государство должно как-то более жестко это регулировать», — заключил Свинцов.

Напомним, до этого Андрей Свинцов заявлял, что власти должны идти по пути «жесточайшего ограничения» в интернете ради защиты россиян в цифровом пространстве. По его мнению, основным должно стать правило обязательной верификации аккаунтов, что уже должно значительно снизить объем создаваемого ботами контента. То есть пользование соцсетями будет ограничено не только для детей, но и для владельцев фейковых аккаунтов – каждый должен будет подтверждать свою страницу через «Госуслуги».

Ранее в Испании подготовили инструмент для блокировки соцсетей лицам до 16 лет.