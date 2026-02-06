Уфимца, выбросившего трехлетнюю дочь с балкона, отправили на лечение

В Уфе мужчину, выбросившего дочь с балкона, отправили на принудительное лечение

В Уфе на принудительное лечение отправили мужчину, который сбросил свою трехлетнюю дочь с высоты. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Судебная психолого-психиатрическая экспертиза заключила, что мужчина страдает от хронического психического расстройства. В связи с этим он не мог руководить своими действиями и осознавать их опасность. В результате суд принял решение назначить ему принудительное лечение с специальной медицинкой организации.

Инцидент произошел 9 октября прошлого года. Отец выбросил с балкона четвертого этажа вещи и свою трехлетнюю дочь. Ребенка в тяжелом состоянии доставили в больницу. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ.

Ранее выброшенная отцом из окна девочка вернулась в Уфу на реабилитацию.