Власти Крыма отреагировали на удаление слова «Россия» из подписи к фото в Guardian

Заместитель председателя Совета министров Крыма — постоянный представитель республики при президенте России Георгий Мурадов прокомментировал исправление в британском издании The Guardian подписи к фотографии с крымского фестиваля «Таврида - АРТ», где изначально упоминалась Россия, сообщает ТАСС.

По его мнению, этот случай свидетельствует о давлении властей западных стран на СМИ. Зампред увидел в нем влияние на издание власти, которая занимает антироссийскую позицию.

«Это свидетельство отсутствия свободы печати за рубежом [в странах Запада] - в Британии, в частности», — сказал Мурадов.

Он добавил, что подобные ситуации будут происходить до тех пор, пока правящие круги стран Запада не сменят свою позицию в отношении России.

На случай также отреагировал член комитета по международным делам Совета Федерации, сенатор от Крыма Сергей Цеков. Он назвал исчезновение подписи на сайте The Guardian «оговоркой по Фрейду». По его мнению ситуация лишь свидетельствует о признании и понимании западными странами того, что Крым — это Россия.

Ранее The Guardian передумала называть Крым российским.

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения. Украинские власти итогов плебисцита не признают.