Росстат сообщил о рекорде по числу долгожителей в России

Данные Росстата показывают, что на 1 января 2019 года более 20,5 тысяч россиян достигли возраста ста лет и старше. Об этом сообщают «Известия».

Как отмечается, по сравнению с 2017 годом число долгожителей в России увеличилось на 17%.

Уточняется, что это новый рекорд в стране по численности долгожителей.

Кроме того, как подчеркивается, численность людей, которые перешагнули столетний рубеж, растет уже на протяжении последних восьми лет.

Согласно данным Росстата, 70% среди россиян в возрасте старше ста лет составляют женщины.

Ранее умер самый пожилой житель России.