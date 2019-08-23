Росстат сообщил о рекорде по числу долгожителей в России
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Данные Росстата показывают, что на 1 января 2019 года более 20,5 тысяч россиян достигли возраста ста лет и старше. Об этом сообщают «Известия».
Как отмечается, по сравнению с 2017 годом число долгожителей в России увеличилось на 17%.
Уточняется, что это новый рекорд в стране по численности долгожителей.
Кроме того, как подчеркивается, численность людей, которые перешагнули столетний рубеж, растет уже на протяжении последних восьми лет.
Согласно данным Росстата, 70% среди россиян в возрасте старше ста лет составляют женщины.