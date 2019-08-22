Половина россиян не знают порядок цветов на российском флаге

Половина россиян не могут в правильном порядке перечислить цвета на российском флаге. Об этом свидетельствуют результаты опроса ВЦИОМ.

Согласно результатам исследования, 87% россиян верно назвали цвета российского флага. Однако в правильном порядке цвета триколора перечислили только 50% опрошенных.

Отмечается, что чаще других без ошибок назвали цвета флага и их расположение молодежь от 18 до 24 лет (72%) и от 25 до 34 лет (63%), а также респонденты с высшим образованием (55%).

При этом большинство жителей России 53% придерживаются мнения, что незнание государственной символики недопустимо ни при каких обстоятельствах.

Ранее сообщалось, что каждый пятый россиянин боится, что его рабочее место займет робот.