Отец рассказал о состоянии найденной в нижегородском лесу 5-летней девочки

Отец пятилетней девочки, которую нашли на четвертый день после пропажи в лесу, рассказал об обстоятельствах ее исчезновения. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По его словам, это произошло, когда семья приехала, чтобы повидаться с родственниками.

«Она хотела спать, ей не спалось, она вышла, и минут тридцать ее не видели», — заявил источник.

Он уточнил, что в настоящее время с ребенком все нормально, а также выразил благодарность всем участниками поисков. Она обращается к родителям и просила воду.

Ранее сообщалось, что в Нижегородской области в лесу была найдена пятилетняя девочка, заблудившаяся 18 августа у села Степановка. У девочки зафиксировано истощение и обезвоживание.