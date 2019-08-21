Суд отказался отпускать из-под ареста обвиняемого в беспорядках Валерия Костенка

Мосгорсуд оставил под стражей обвиняемого в массовых беспорядках волонтер партии «Яблоко» Валерия Костенка, передает ТАСС.

«Суд постановил оставить решение первой судебной инстанции без изменения, жалобу адвокатов - без удовлетворения», — сказал судья.

Ранее Валерий Костенок признал вину в участии в массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля.

Костенок стал 14-м фигурантом дела о массовых беспорядках в столице.