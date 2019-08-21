Суд отказался отпускать из-под ареста обвиняемого в беспорядках Валерия Костенка
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Мосгорсуд оставил под стражей обвиняемого в массовых беспорядках волонтер партии «Яблоко» Валерия Костенка, передает ТАСС.
«Суд постановил оставить решение первой судебной инстанции без изменения, жалобу адвокатов - без удовлетворения», — сказал судья.
Ранее Валерий Костенок признал вину в участии в массовых беспорядках в центре Москвы 27 июля.
Костенок стал 14-м фигурантом дела о массовых беспорядках в столице.